Il villaggio della saluta arriva a Linosa, domani medici a Lampedusa

Giornata dedicata alla prevenzione per gli abitanti di Linosa. Come avviene ormai da quattro anni, i medici dell’Asp di Palermo hanno portato il villaggio della salute di “Asp in Piazza” anche nella più piccola delle isole Pelagie consentendo a tutti di potere aderire ai programmi di screening.

“Nel rispetto di un concetto che abbiamo sempre applicato – ha sottolineato il commissario dell’Asp di Palermo, Antonio Candela – la sanità non deve conoscere periferie e, considerate le difficoltà a raggiungere i centri tradizionali di screening, siamo noi che andiamo incontro alla gente di Linosa portando a casa loro i medici della prevenzione oncologica”.

Le condizioni meteo non ideali non hanno ostacolato l’andamento di “Asp in Piazza” con medici, infermieri e tecnici che hanno lavorato sin dalle prime ore del mattino mettendo a disposizione della comunità prestazioni che in passato venivano offerte solo a Lampedusa o Palermo. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il direttore sanitario aziendale, Salvatore Russo – è di promuovere anche nelle comunità più lontane dal capoluogo la cultura della prevenzione e, allo stesso tempo, di aumentare sempre più l’adesione agli screening”.

Sono stati molti gli utenti che si sono sottoposti allo screening del diabete, ma considerevole è stato anche l’afflusso all’ambulatorio ginecologico (ospitato nei locali della Guardia Medica) per la prevenzione del cervicorcarcinoma e nell’ambulatorio dermatologico per la prevenzione del melanoma. In piazza Salvo D’Acquisto, dove si “affaccia” il palazzo della delegazione municipale, c’era anche il camper delle mammografie, mentre gli operatori dello screening del tumore al colon retto hanno distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Domani, dalle ore 9 alle 16, i medici di “Asp in Piazza” saranno a Lampedusa per l’Open Day della prevenzione in programma nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale. Gli abitanti dell’Isola avranno la possibilità – gratuitamente e con accesso diretto – di usufruire di una lunga serie di prestazioni, tra cui: lo screening del tumore alla mammella (mammografia); screening del tumore al collo dell’utero (pap-test e HPV test); screening del tumore al colon-retto (verrà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci); screening del melanoma (visita e controllo dermatologico);, screening del diabete (“misurazione” della glicemia) e screening delle malattie croniche non trasmissibili.