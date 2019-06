Mareamico: "Rimuovete la barriera di ferro di villa Pertini"

E' una barriera di ferro presente ormai da diversi anni e che fu inizialmente collocata per il ripascimento della spiaggia. Da tempo se ne chiede la rimozione, ma senza risultati.

"Qualche giorno fa - denuncia Mareamico - , dopo aver ricevuto diverse proteste da parte dei cittadini in merito alla pericolosa presenza a San leone di una barriera in ferro infissa nell'arenile della spiaggia della villa Pertini, abbiamo inoltrato una segnalazione a diversi Enti, al fine di eliminare questo pericolo. Immediatamente ci ha risposto l'ineffabile comune di Agrigento che ha scaricato la competenza sul demanio marittimo ed ha infine dichiarato la propria disponibilità a posizionare in zona una transenna (la classica lapazza). E dire - continua - che sarebbe bastata solo qualche ora di lavoro di un operaio armato di flex per risolvere definitivamente il problema, che mette a rischio i frequentatori della zona".