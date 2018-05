"Contro la mafia sempre", marcia per la legalità ricordando Falcone

Agrigento non dimentica la strage di Capaci. Anche la Città dei Templi si prepara a ricordare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta e lo farà con la marcia "Contro la mafia sempre". Appuntamento mercoledì prossimo, a partire dalle 9,30 davanti al Municipio. La marcia partira da piazza Pirandello per concludersi in piazza Aldo Moro, davanti alla Prefettura.