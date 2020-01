Manutenzione straordinaria delle scuole, c'è il bando di gara: ecco come partecipare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' pubblicato sulla home page del sito internet del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara della procedura aperta per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Libero Consorzio. Per questi lavori sono stati impegnati complessivamente oltre 780 mila euro con fondi dell'Ente, divisi in tre diverse gare, del rispettivo importo di 295.557,03, 199.410, 81 e 286.500,00 euro, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La tornata di tre gare sarà gestita integralmente sulla piattaforma telematica del Libero Consorzio, e pertanto saranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale Appalti entro le ore 12:00 del prossimo 26 febbraio, mentre l'apertura delle stesse offerte telematiche avrà luogo nella Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (Via Acrone, 27 Agrigento) alle ore 9.00 del 27 febbraio. I lavori dovranno essere effettuati in 365 giorni consecutivi e continui, a far data dal verbale di consegna dei lavori.

Tutti gli interessati possono prendere visione del bando e dei relativi allegati collegandosi al sito www.provincia.agrigento.it, sezione Gare e Appalti.