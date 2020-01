Manifestazione del 25 gennaio, associazione "Tante case, tante idee" ci sarà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'associazione "Tante case tante idee" aderisce alla manifestazione del 25 gennaio per scongiurare lo stato di isolamento in cui si trova la provincia di Agrigento. I motivi che sono alla base della nascita della nostra associazione, sottolinea il presidente Domenico Vecchio, sono strettamente collegati alla necessità di superare la marginalità del nostro territorio se si vogliono cogliere le potenzialità turistiche da tutti riconosciuti. In questo senso partecipare alla marcia del 25 gennaio vuole costituire un momento di sensibilizzazione affinché le autorità competenti si rendano conto che il territorio non può più aspettare risposte adeguate a quei problemi vecchi e nuovi che rischiano di confinare la provincia in una condizione di sotto sviluppo.