Villetta del Campo sportivo ostaggio del degrado, Mani Libere: "Lasciateci intervenire"

Piazzetta del campo sportivo, l'associazione "Mani libere" chiede di poter intervenire per la bonifica e il ripristino del decoro dell'area.

Lo ha fatto il coordinatore del movimento, Giuseppe Di Rosa, con una formale nota inviata al Comune, accusato di non aver "di fatto rispettato un impegno nella pulizia, potatura e messa in sicurezza degli alberi, con manutenzione ordinaria della Villetta, ed annessa Fontana, non rispettando di fatto l'impegno di manutere la villetta ed il patrimonio arboreo così come in tutte le città normali”.

Per questo "Mani libere" chiede di "volere autorizzare la scrivente Associazione, alla manutenzione straordinaria con discerbamento, pulizia, potatura alberi(con utilizzo cestello e direttore lavori agronomo di fiducia) per la giornata di sabato 15 febbraio con inizio alle 8 circa fino alle 17 con presenza di presidio di primo pronto soccorso con ambulanza assicurato dalla associazione di volontari “Onvgi”, predisponendo per la serata precedente e cioè il giorno 14 sera, il divieto di sosta nelle areee interessate dalla potatura degli alberi e in tutto l'emiciclo della Villetta dello stadio Esseneto, oltre al prelievo delle scerbature e le potature degli alberi con servizio di ritiro rifiuti da potatura".