Libero consorzio, arriva l'ok: via alla gara dei servizi di pulizia

Continuano le procedure di aggiudicazione delle gare del gruppo Contratti – ufficio Gare del settore “Attività negoziale” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento rinviate per l'emergenza Covid-19. L'Ente aveva dovuto rinviare l'esame di numerose gare già in fase di verifica della documentazione per la chiusura al pubblico degli uffici.

Il giorno 5 giugno 2020 alle ore 9.30, nella sede di Via Acrone si procederà alla riapertura delle operazioni di gara relative all’appalto tramite Mepa per l'appalto dei servizi di pulizia dei locali pubblici del Libero consorzio comunale di Agrigento per la durata di un anno. La seduta di gara avverrà in modalità riservata, esclusivamente per la valutazione delle offerte tecniche. L'importo previsto a base d'asta è di 130.000 euro.

Per verificare i rinvii, la riaperture delle procedure di gare o per ulteriori informazioni sulle gare bandite dal Libero Consorzio è possibile consultare il “Portale Gare”, inserito nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.agrigento.it, oppure l'albo pretorio online.