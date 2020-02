"Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”, rinviato il seminario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il primo modulo del corso di formazione specialistico: “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” organizzato dal FormezPA, dedicato al personale dipendente degli enti locali della nostra provincia, in programma per il giorno venerdì 28 febbraio 2020, è stato rinviato alla data del 6 marzo 2020. Il rinvio è causato dell’imprevista indisponibilità del docente relatore ed è stato comunicato dagli organizzatori al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’incontro di formazione, riservato a dipendenti del Libero Consorzio ed esteso ai dipendenti dei quarantatre comuni della provincia di Agrigento, era stato programmato per

la giornata di domani a partire dalle ore 8:00 nell’aula “Silvia Pellegrino” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.