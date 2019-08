Festivi, scatta il "ponte" per il personale del Libero consorzio

Un giorno di ferie d'ufficio preso atto che agli uffici, a ridosso di Ferragosto, non si rivolgerà nessuno. A deciderlo è stato il segretario/direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Caterina Maria Moricca, che d'intesa con il commissario straordinario Girolamo Alberto Di Pisa, ha autorizzato appunto la chiusura degli uffici per venerdì 16 agosto ponendo in ferie d'ufficio. Perché? "Il provvedimento - si legge in una nota - è stato emesso tenuto conto che questo giorno ricade tra giovedì 15 agosto e domenica 18 agosto, periodo in cui si presume ci sia un'affluenza minima di pubblico negli uffici".

L'ex Provincia spiega comunque che saranno garantiti i servizi essenziali, cioè quelli di Polizia provinciale e Protezione civile.