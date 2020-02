Esami per l'idoneità professionale per autotrasportatore: domande entro il prossimo 30 marzo 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Approvato dal settore Trasporti del Libero Consorzio il bando pubblico per partecipare alla prima sessione degli esami per conseguire l'idoneità professionale per l'attività di trasportatore di merci per conto terzi su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30 marzo 2020. La domanda dovrà essere presentata secondo l’allegato “A” del bando pubblicato nella home page del sito dell'Ente www.provincia.agrigento.it.

La prima sessione d’esame per l’anno 2020 si svolgerà in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 maggio. Gli aspiranti trasportatori che hanno già presentato una richiesta valida nella seconda sessione del 2019, saranno inseriti, d'ufficio, nella prima sessione 2020 e potranno partecipare agli esami.

Agli esami possono partecipare tutti coloro che sono in possesso alla data del 30 marzo dei seguenti requisiti: maggiore età, non essere interdetti giudizialmente, non essere inabilitati, essere in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore di secondo grado a seguito di corso di durata triennale, quadriennale o quinquennale ovvero di avere assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione di secondo grado o un corso di preparazione all'esame presso un organismo appositamente autorizzato. Le domande corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire, a mezzo servizio postale o brevi manu, entro le ore 12,00 del 30/03/2020 al Settore Solidarietà Sociale e Trasporti – Piazza A. Moro 1, 92100, Agrigento. Alla domanda di ammissione redatta in bollo da € 16,00, sulla base dello schema allegato al bando, dovrà essere inclusa la seguente documentazione: attestazione del versamento di Euro 100,00, che non verrà rimborsato, effettuato sul Conto Corrente Postale n. 11880929, intestato al "Libero Consorzio Comunale di Agrigento ex Provincia Regionale – Servizio di Tesoreria" – indicando la seguente causale: “Diritti di segreteria per esame idoneità autotrasportatore merci – 1° Sessione 2020”; la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando e la fotocopia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità del richiedente.

I candidati che supereranno gli esami potranno svolgere la professione di autotrasportatore di merci su strada in Italia e su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Per avere informazioni in merito agli esami gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici del Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti in via Esseneto n. 66 ad Agrigento, tel. 0922/593633, oppure rivolgendosi alle diverse sedi dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del Libero Consorzio presenti in diversi comuni della provincia