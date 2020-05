Libero consorzio, ufficiale il rinvio delle elezioni per il rinnovo dell'organismo

Ufficiale il rinvio delle elezioni per il rinnovo del Libero consorzio. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Le elezioni amministrative in Sicilia sono fissate in una data tra il 15 settembre e il 15 novembre 2020 allo scopo di contenere il rischio derivante dalla pandemia in corso.

"La nuova legge - spiega l'ufficio stampa dell'ente - prevede la proroga della gestione commissariale nelle more dell’insediamento dei nuovi organi del Libero Consorzio che comunque non deve andare oltre il 31 gennaio 2021".