Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecco gli appuntamenti

Continua l’attività di formazione del personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Entro il mese di dicembre è prevista l’organizzazione e la realizzazione, da parte dell’Ufficio Formazione dell’Ente, di due corsi riservati ai propri dipendenti.

Si tratta del corso di aggiornamento Antincendio, della durata di 5 ore, pianificato secondo la circolare dei Vigili del Fuoco del 23 febbraio 2011, riservato a 36 dipendenti, ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Lgs. 81/08).

Inoltre sempre nel mese di dicembre si svolgerà l’aggiornamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), secondo l’accordo Stato - Regioni del 07-07- 2016, riservato a 3 dipendenti.

I corsi per i moduli giuridici e tecnici si terranno nell'Aula di Formazione del Libero Consorzio Comunale, ubicata in via Acrone 27 ad Agrigento. Le gare per la realizzazione dei corsi saranno aggiudicate avvalendosi del Mercato elettronico, gestito dalla CONSIP S.p.A., mediante richiesta di offerte (RdO) con le modalità e regole proprie del mercato elettronico.