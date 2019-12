Letture natalizie, primo appuntamento alla Biblioteca La Rocca

Primo appuntamento per i più piccoli presso la biblioteca comunale F. La Rocca. I bambini presenti sono stati allietati da piacevoli letture natalizie.

Le mamme presenti si sono complimentate per l’iniziativa che ha coinvolto i piccoli.

Erano presenti la coordinatrice del progetto NpL Enza Mogavero, le lettrici Iole D’Alessandro e Maria Bellanca.

Contemporaneamente si è tenuto l’incontro mensile di letture per gli adulti, coordinati dalla dott.ssa Crocetta De Marco.

L’assessore Ernesta Musca ha evidenziato l’importanza di tali incontri in un luogo di aggregazione come la biblioteca comunale.

L’auspicio dell’amministrazione è che tali iniziative si possano moltiplicare e vedere sempre più cittadini coinvolti.