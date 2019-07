Viale Eleonora D’Aragona, lunedì sopralluogo congiunto e tavolo tecnico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono stati ultimati i lavori di riparazione del collettore fognario sottostante la Via Eleonora D’Aragona, le cui precarie condizioni hanno provocato la chiusura della strada. Si continuano le indagini per accertare la causa della rottura della condotta e l’esatta origine del deterioramento strutturale dell’arteria per far intervenire il soggetto responsabile con un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza.

È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Servizi a Rete Carmelo Brunetto nel comunicare che lunedì prossimo, 8 luglio, alle ore 9,30, è stato programmato un sopralluogo congiunto in Viale Eleonora D’Aragona e un tavolo tecnico con tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati.