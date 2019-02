Medaglia d'oro per l'Isola dei Conigli: è la miglior spiaggia dello Stivale

A livello nazionale, è la miglior spiaggia. E' l'Isola dei Conigli di Lampedusa che, nella Top ten "Spiagge d'Europa", si piazza al secondo posto e in quella mondiale al settimo posto. TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato oggi i vincitori dei "TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2019". Baio do Sancho in Brasile è la vincitrice mondiale di questa edizione, mentre appunto - a livello italiano - vince la "Spiaggia dei Conigli".

La regina assoluta della Top 10 italiana è, però la "Spiaggia dei Conigli" di Lampedusa che conferma la prima posizione nella classifica nazionale e sale nelle classifiche internazionali: nella Top 10 Europa passa infatti dalla settima posizione dello scorso anno alla seconda di quest’anno e rientra nella Top 10 mondiale aggiudicandosi la settima posizione.

Al secondo posto, a livello nazionale, c'è l'altra siciliana: l'isola di Favignana. La spiaggia dell'isola dei Conigli di Lampedusa, nella Top 10 Europa, è incastonata fra il primo posto de La Concha Beach, Paesi Baschi, Spagna e Falesia Beach, Algarve, Portogallo che si trova al terzo posto. Per la Top ten Spiagge del mondo, al sesto posto c'è Clearwater Beach, Florida, Stati Uniti. Poi, appunto, la splendida spiaggia dell'isola dei Conigli e all'ottavo posto Seven Mile Beach, Isole Cayman, Caraibi.