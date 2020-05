L'Esercito dona generi alimentari alla parrocchia di Lampedusa

Pacchi di generi alimentari sono stati consegnati - dall'Esercito - a don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando a Lampedusa. Anche sulla più grande delle isole Pelagie, ci sono tante famiglie che hanno chiesto assistenza materiale al sacerdote. Ed è in questo contesto che i militari del reggimento logistico della brigata “Aosta” in servizio nell’isola hanno deciso di devolvere i loro generi di conforto, che costituiscono un’integrazione della normale alimentazione in speciali condizioni di impiego o in determinate destinazioni di servizio, alle famiglie che in questo momento si trovano in grave difficoltà.

All'interno dei pacchi ci sono snack, succhi di frutta, cioccolata e biscotti, in pratica il necessario per una prima colazione. Un piccolo gesto che permetterà ai bambini delle famiglie in condizioni economiche disagiate di iniziare la giornata con le giuste energie.

I militari dell’Esercito sono presenti sull’isola di Lampedusa, da molti anni, con nell’operazione "Strade Sicure" e durante questo lungo periodo si sono integrati a tal punto presso la comunità isolana da sentirsi parte integrante.