La proposta della federazione dei giornalisti di turismo: "Premio Golden apple award al Parco archeologico"

Oggetto: Proposta attribuzione Golden Apple Award al Parco Archeologico e Paesaggistico della Città di Agrigento, Sicilia, Patrimonio dell'Unesco.

Nel 2020 Agrigento festeggia i 2600 anni della città con cento manifestazioni d'interesse già pervenute da enti, associazioni e imprese arrivate da Roma e dall'estero per partecipare alla programmazione delle celebrazioni. Lo scopo dell'evento esaltare il patrimonio culturale materiale e immateriale della Città dei Templi e promuovere una traiettoria di sviluppo economico e sociale del territorio fortemente ispirato all'utilizzo di tecnologie innovative e a modelli di valorizzazione culturale in grado di garantire un'eredità duratura sul territorio.

In proposito il noto tenore Andrea Bocelli in una lettera inviata al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha salutato l'arrivo in città dei giovani di "Viva la gente" per il musical internazionale del Teatro Pirandello, occasione indimenticabile per un ideale abbraccio in una terra morfologicamente votata all'accoglienza e alla coesistenza di persone, stili, espressioni di differenti culture del mondo.