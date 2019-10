"Un libro per ogni ragazzo", successo per l'iniziativa del Kiwanis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ogni anno, il quarto sabato di ottobre, circa 600.000 soci della famiglia Kiwaniana danno vita alla Giornata Mondiale del Kiwanis. Un’opportunità per unire i soci e le comunità di tutto il mondo, per trascorrere insieme una giornata attiva, One Day, impegnata in progetti di service.

Quest’anno, l’idea unificante scelta dal Governator e del Distretto Italia-San Marino, Maura Magni, ha visto tutti i Club impegnati, a livello nazionale, nel Service mondiale “Read Around The World”, Leggiamo intorno al mondo, per incentivare l’indice di lettura fra bambini e ragazzi.

Il Club di Agrigento ha organizza per il 26 ottobre l’evento denominato "Un libro per ogni ragazzo" che si è tenuto presso l’Oratorio San Francesco della Parrocchia di San Leone. Con la presenza del Parroco Don Giuseppe Matraxia, della responsabile della catechesi prof.ssa

Antonella Vinti e delle altre catechiste, i soci del Kiwanis hanno distribuito agli oltre 190 ragazzi un libro per ciascuno, scelti tra i classici per ragazzi da 12 a 14 anni. I libri andranno, successivamente, a far parte della biblioteca della Parroc chia e permetteranno a tutti i giovani

lettori di attingere a nuovi testi.

Nel corso della manifestazione è’ stata fatta una breve presentazione del Kiwanis, degli obiettivi che si prefigge con l’apporto dei suoi volontari nell’aiutare i bambini e i ragazzi uno alla volta e una comunità alla volta. Sono seguiti brevi interventi sull’importanza di trasmettere l’amore per la lettura a tutta la società civile ed in particolare ai giovani, consapevoli che, aumentando l’indice di lettura, i ragazzi saranno aiutati a raggiungere migliori risultati scolastici e livelli superiori nelle loro conoscenze. in linea con le parole d’ordine della giornata nazionale (Tutto il mondo legge e io leggo perché…).