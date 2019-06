Dialogo interreligioso: cristiani e islamici insieme per la fine del Ramadan

Cristiani e islamici di Agrigento insieme per celebrare con una cena la fine del digiuno giornaliero imposto nel mese sacro del Ramadan. L’ufficio diocesano per l’ecumenismo ed il dialogo Interreligioso, insieme a Caritas diocesana Agrigento e alla sezione Sicilia della Coreis, Comunità religiosa islamica italiana, hanno organizzato per oggi, 3 giugno, dalle ore 19.30, un "Iftar", termine arabo che indica appunto questo specifico tipo di pasto.

L’evento è giunto alla sua terza edizione, si svolgerà alla Locanda di Maria, mensa serale gestita dalla "Fondazione Mondoaltro onlus" in via Orfane. Presente l’arcivescovo e anche diversi Imam della città: sarà letto il messaggio che papa Francesco ha indirizzato a tutti i fedeli musulmani per questo momento per loro così importante.