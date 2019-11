Una strada o una piazza intitolata alla memoria di Piero Macedonio: c'è la proposta

"Ogni città ha il dovere di ricordare e omaggiare, tramandandone la conoscenza e l’esempio, le personalità che maggiormente hanno caratterizzato il trascorrere del tempo, spendendosi a favore dei concittadini e per il progresso sociale del proprio territorio. Per tale ragione lavorerò subito nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari affinchè una via o una piazza della città di Agrigento sia intitolata al compianto Piero Macedonio, personalità di rilievo nel sociale, nella politica, a cui tanti agrigentini hanno testimoniato da sempre affetto e stima rammaricandosene profondamente adesso per la perdita".

L'annuncio è da parte del consigliere comunale di Forza Italia Simone Gramaglia.La proposta, tuttavia, si scontra con la normativa attuale, la quale prevede che siano trascorsi un paio di decenni prima di poter procedere ad una intitolazione.