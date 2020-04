Quasi mezzo milione per i buoni spesa, Di Rosa: "Trasparenza nella gestione delle risorse"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Agrigento, come da AVVISO dell’1.04.2020, relativo alle misure di sostegno per l’emergenza sanitaria da Covid 19, e in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri che recita “ulteriori interventi urgenti di protezione civili in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha avuto assegnata la somma di €.444.627,41 per la distribuzione di BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ E/O FARMACEUTICE.

Ma non può e non deve farlo in maniera poco trasparente. Noi del Movimento Mani Libere “riteniamo che, così come fatto da altri comuni, Messina in testa, il comune di Agrigento, abbia il dovere morale, etico e di legge, di pubblicare e rendere pubblici i conti relativi alla distribuzione di queste somme, rendendo pubbliche anche le modalità di assegnazione e distribuzione di quanto assegnato dal governo nazionale.” Bisogna dissipare i dubbi di favoritismi e irregolarità.-

Il Movimento Mani Libere

Il Coordinatore Giuseppe DI ROSA