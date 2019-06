Incendi a Naro, il sindaco Brandara: "La città collabori con le forze dell'ordine"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Negli ultimi dieci giorni diversi incendi di evidente matrice dolosa hanno interessato diverse aree nella periferia della città. Ogni giorno ci siamo ritrovati a informare la popolazione dei pericoli che le fiamme e soprattutto i fumi rilasciati potevano creare. I Vigili del Fuoco e gli uomini della forestale, che ringrazio particolarmente, sono stati presenti e impegnati in prima persona nello spegnimento delle fiamme. Tempestivi e pronti come il loro lavoro vuole hanno affrontato le fiamme che qualcuno per gioco si diverte ad appiccare. Complice anche il caldo asfissiante delle ultime ore che ha contribuito a creare un clima veramente infernale. Invito ancora una volta la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine al fine di trovare questo o questi piromani seriali. Per quel che mi compete ho già dato disposizioni alla Polizia Locale di vigilare e intervenire.