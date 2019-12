Confal federazione scuola, inaugurata la sede di Sambuca di Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il giorno 29 dicembre 2019 è stata inaugurata la nuova sede sindacale Confal Federazione Scuola, presso il C.so Umberto I 120 nel Comune di Sambuca di Sicilia, già noto tra i borghi più belli d’Italia. Sono intervenuti: Il sindaco Leonardo Ciaccio, che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, il presidente della CNUPI Antonio Di Mezza e il segretario generale della Confal Federazione scuola Raffaele Di Lecce. Il taglio del nastro e la benedizione da parte del Parroco Don Lillo Di Salvo hanno dato il via ufficiale alla apertura della nuova sede sindacale con i saluti del segretario generale Raffaele Di Lecce alle autorità civili, religiose, scolastiche, comunali, militari e cittadini presenti. Il sindaco Leonardo Ciaccio, ha sottolineato l’importanza, della nuova realtà sindacale che potrà offrire, inevitabilmente, servizi , assistenza , relativi al mondo della scuola e della formazione. Di Mezza, presidente della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, Ente di di Formazione qualificato per il personale della scuola, Legge 107/2015. Accreditato al M.I.U.R. ai sensi del D.M. 177/2000 e dalla D.M. n. 170/2016, si è soffermato sull’importanza della formazione del personale della scuola, e la partnership consolidata da anni con la Confal Scuola, finalizzata all’attivazione di progetti formativi per il personale della scuola. L’ inaugurazione, della sede a Sambuca di Sicilia, ha commentato Di Lecce, è un successo del lavoro fitto, serio e tenace dell’amico e dirigente nazionale Salvatore Lucido e dalla disponibilità operativa dei nostri quadri sindacali Giuseppe Armato e Nicoletta Grasso ai quali va il nostro augurio e profondo ringraziamento. Questa nuova realtà darà un nuovo impulso alla nostra linea politico-sindacale e assumerà decisioni che rappresenteranno un fattore di coerente continuità, di consolidamento e di sviluppo a tutti i livelli della nostra Organizzazione sindacale. La nostra azione sindacale, ha concluso Di Lecce, parte dal basso ed è sempre ispirata a rafforzare e potenziare le periferie che rappresentano la vera ricchezza della nostra organizzazione.