Illuminazione pubblica, avviato un intervento di manutenzione

L’amministrazione comunale ha dato il via a un urgente intervento per la manutenzione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione cittadina. Saranno investiti 86 mila euro, con fondi comunali. Lo rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Servizi a Rete Gioacchino Settecasi.

“E’ un intervento – dicono – che si è reso necessario e urgente per eliminare ogni stato di pericolo per l’incolumità dei cittadini, dopo i preoccupanti episodi che si sono verificati negli ultimi giorni, con pali della pubblica illuminazione collassati per deterioramento. L’amministrazione comunale ha immediatamente attivato gli uffici e la società che da anni ha in gestione il servizio della pubblica illuminazione, per approfondire la situazione, sollecitare un monitoraggio più attento dell’impiantistica, e intervenire senza esitazione per il ripristino della sicurezza e efficienza degli impianti cittadini. Si provvederà subito. Saranno collocati nuovi pali, con relativo allacciamento della rete elettrica, nella via Mazzini e nel quartiere di San Michele. Saranno rimossi i pali sul ponte Perriera e sul ponte di via Ovidio, per essere sostituiti con altre tipologie di illuminazione”.