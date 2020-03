Il Soroptimist International vara un team per assistenza psicologica gratuita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Soroptimist Club di Agrigento, presieduto da Olga Milano, comunica che in ambito nazionale è stato organizzato un team di 30 socie tra psicologhe pscicoterapeute e psichiatre per aiutare le migliaia di persone, tra cui tante donne, che, a causa della crisi dovuta all’emergenza sanitaria, attraversano un momento di difficoltà o sono vittime di violenza domestica o relazionale. La Presidente Nazionale Mariolina Coppola afferma che “Quella psicologica è un’emergenza nell’emergenza e va affrontata e noi siamo a disposizione di chiunque abbia bisogno di ascolto e vicinanza empatica”.

Il servizio di ascolto, del tutto gratuito, è attivo dal lunedì al sabato attraverso il numero +447857546048 (contattabile con messaggio whatsapp) e la mail assistenza.psicologhe@soroptimist.it

Il Soroptimist club di Agrigento, dopo essersi attivato con l’acquisto di mascherine da donare all’Ospedale “San Giovanni di Dio”, service realizzato con il Rotary club, è adesso in prima linea anche in questo servizio di ascolto poiché come dice la dottoressa Milano “Il nostro essere club impegnato nelle problematiche sociali di grande rilevanza, ci porta a condividere il presente momento e ad agire con le professionalità presenti nella nostra associazione”