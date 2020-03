La comunità di Santa Elisabetta piange la prima vittima del Covid: "Addio, Franco"

"La nostra prima vittima. Ciao, Franco". Inizia così un lungo post da parte del sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli con il quale ha detto addio a Franco D'Oriente, cinquantenne sabettese vittima del Coronavirus a Bergamo, dove viveva e lavorava.

"In questi giorni ho sentito il bisogno di chiamare a telefono amici, parenti, concittadini sabettesi da anni trasferiti per lavoro nelle città e paesi del lombardo veneto e in altre città del centro/nord - scrive Gueli -. Li ho chiamati (quelli presenti in rubrica) per un saluto, per esprimere loro anche a nome della comunità la nostra vicinanza e solidarietà, estesa alle comunità martoriate dal contagio di quei territori, per tutte Bergamo, Brescia, Milano. Tra le famiglie contattate, anche quella di Franco d'Oriente, che, nella tarda mattinata di ieri si è però spento.

"La nostra prima vittima - dice Gueli - lontano dal suo paese lontano dalle sue radici e dai suoi affetti più cari. Scrivo questo messaggio piangendo, e assieme a me piange tutto il nostro paese al ricordo di un un uomo semplice, composto, marito e padre amorevole e grande lavoratore. E' con estremo dolore e cordoglio che rivolgo la vicinanza di tutti noi alla famiglia: alla moglie Lina e ai giovani figli Simone e Ivan, agli anziani genitori".