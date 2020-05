Guasto elettrico “sollevamento idrico pozzi Todaro”, salta il turno di distribuzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, comunica che, nella mattinata di oggi, è stato riscontrato un guasto elettrico al “sollevamento idrico pozzi Todaro”, a servizio dei serbatoi del comune di Caltabellotta.

Pertanto, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente nei serbatoi interessati, il turno di distribuzione idrica previsto in data odierna, denominato 7 (zona Itria), nel suddetto comune, non verrà effettuato.

Si assicura che si sta ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato.

Si significa che, eseguiti gli interventi di manutenzione, la fornitura idrica tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.