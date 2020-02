Il vecchio gruppo folk "Antiche tradizioni popolari" risorge e si prepara al Mandorlo in fiore

Quella dei gruppi folk, per la città che celebra il “Mandorlo in fiore” è una consolidata tradizione. La passione per i canti e per i balli ha permesso a centinaia di giovani agrigentini di essere ambasciatori della propria terra nel mondo. Diverse generazioni di ballerini e musicisti si sono alternati, la passione per il folclore però non ha scadenze ed ecco dunque che diversi membri del gruppo “Antiche tradizioni popolari” di Agrigento, ormai sciolto da diversi anni, ha lanciato una scommessa, rimettere in piedi il gruppo per un’occasione speciale: esibirsi al “Mandorlo in Fiore”.

La proposta della reunion, per come spiegato dal fondatore Carmelo Cantone, è nata durante una “rimpatriata” che gli amici del vecchio gruppo hanno fatto nel periodo natalizio. Subito dopo a loro disposizione è stata messa la palestra dell’istituto “Anna Frank” dove, con la stessa passione di un tempo, ballerini e musicisti hanno iniziato a provare e ad allestire lo spettacolo che li porterà ad esibirsi sul palco del Palacongressi di Agrigento.