Premio Racalmare-Leonardo Sciascia, M5S: "Cittadinanza onoraria a Savatteri"

Il MoVimento 5 Stelle di Grotte, per il tramite dei portavoce in consiglio comunale, propone di conferire la cittadinanza onoraria al giornalista e scrittore Gaetano Savatteri quale riconoscimento e gratitudine per il prezioso impegno profuso negli anni, a Grotte, per il premio letterario Racalmare "Leonardo Sciascia" città di Grotte, così come per il premio che ancora oggi si celebra a scuola. Un riconoscimento che i Cinque Stelle vogliono concedere anche "per la determinazione nel percorrere la strada della partecipazione, avvicinando tanti alla lettura".



Gaetano Savatteri, fondatore a Racalmuto, assieme ad altri giovani, del periodico "Malgrado Tutto", giornalista, attento e sensibile scrittore di fama nazionale, ha segnato positivamente, durante il periodo della sua presidenza, il corso del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia.