Grotte, approvato in consiglio comunale il piano di protezione civile

È stato approvato dall’unanimità dei presenti, al consiglio comunale, il piano di protezione civile e piano interfaccia contrasto agli incendi boschivi. Il documento racchiude i riferimenti normativi e operativi che permetteranno di intervenire in base ai vari scenari di rischio (sismico, incendi, idrogeologico e idraulico), consentendone l’adeguata gestione dell’emergenza sul territorio comunale.

Tutti i comuni italiani devono avere un proprio piano di Protezione civile, un documento indispensabile per la prevenzione dei rischi e per le operazioni di emergenza.

"Finalmente - commenta il sindaco Alfonso Provvidenza - anche il Comune di Grotte si è dotato del piano e di questo siamo orgogliosi. Si tratta, infatti, di un fatto storico per la nostra città, perché fino ad ora il Comune era sfornito di un piano di Protezione Civile, fondamentale per affrontare le emergenze in caso di eventi calamitosi. Il piano - aggiunge - è dell’intera città e, pertanto, siamo fieri di avere posto in essere uno strumento di tutela del nostro territorio, mettendo fine ad una lacuna che durava ormai da troppi anni. Adesso finalmente siamo tra i pochi comuni che hanno un proprio piano di protezione civile".