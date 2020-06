Grotte, Piero Amorosia è il nuovo segretario del Comune

Piero Amorosia, attualmente segretario comunale titolare di Palma di Montechiaro, è il nuovo segretario del Municipio di Grotte.

"Desidero ringraziare Amorosia per avere dato la propria disponibilità – ha detto il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza - . Sono certo che la sua riconosciuta professionalità rappresenterà un importante contributo per la nostra comunità. Un ringraziamento sentito a Simona Nicastro che dal mese di gennaio ha ricoperto il ruolo di segretario, gli impegni professionali al Comune di Favara non le hanno consentito di proseguire il rapporto con Grotte”