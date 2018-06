Il Google Camp salta un turno, nel 2018 niente Valle dei Templi per il colosso del web

Non c'è nessun "no" ufficiale, ma nemmeno nulla che si muova in direzione opposta. La macchina organizzativa del "Google Camp", cena-meeting promossa da Google e che da due anni ormai si svolgeva ad Agrigento ad oggi appare ferma, almeno all'ombra dei templi. Il Parco archeologico, infatti, sebbene trincerato dietro il più stretto riserbo, pare non abbia ancora ricevuto nessuna richiesta per ottenere l'utilzzo dell'area del Concordia e, da quanto trapela, questo potrebbe dipendere proprio dal fatto che il "Camp" potrebbe almeno per quest'anno cambiare location.

Questo nonostante sia ormai praticamente ufficiale che Larry Page e i suoi abbiano comunque scelto anche nel 2018 il buen retiro del resort Verdura, che appunto aveva firmato una convenzione con Google per tre anni.

La Valle, comunque, continua ad essere estremamente appetibile per chiunque voglia svolgere iniziative di grande spessore: pare che il Parco sia in trattativa con un importante evento che potrebbe svolgersi sempre in estate.