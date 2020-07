Una studentessa del Toscanini sarà Santa Rosalia nel film “Palermo sospesa - il Festino che non c’è”

Una studentessa dell'istituto "Toscanini" di Ribera, Giuliana Arcidiacono, sarà il volto della "santuzza", Santa Rosalia. La giovane sarà infatti protagonista, in una speciale interpretazione artistico-musicale, del film sulla patrona di Palermo che sarà trasmesso il 14 luglio prossimo su TV2000 per il 396° "Festino" della Città di Palermo. Una festa rinviata, appunto, per i problemi connessi al Covid-19.

Giuliana, plurilaureata in Pianoforte, frequenta il biennio specialistico di musica da camera ed è stata già vincitrice di premi in prestigiosi.