Giornata internazionale dell'epilessia, lezione speciale per gli alunni della "Pirandello"

In occasione della giornata internazionale dell’epilessia, gli alunni dell’Istituto comprensivo “Agrigento Centro” sono stati i protagonisti dell'incontro di sensibilizzazione organizzato dalla stessa scuola in collaborazione con l’Asp di Agrigento. Nell’aula magna del plesso “Pirandello”, coordinato dal dirigente scolastico Anna Gangarossa, il neuropsichiatra infantile ha spiegato agli studenti le caratteristiche della complessa patologia cronica ed ha illustrato anche i comportamenti che gli stessi devono seguire in caso di emergenza.

Un incontro dalla valenza formativa anche per il personale scolastico che deve essere pronto a fronteggiare le eventuali crisi epilettiche che, in un istituto, possono verificarsi. L’epilessia è del resto una malattia che insorge anche in età scolastica.