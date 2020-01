La primavera arriva al Giardino botanico: fioriscono i mandorli

Se i primi fiori nella Valle dei Templi sono comparsi già a dicembre, il "miracolo" della fioritura del mandorlo è avvenuto adesso anche all'intenro del Giardino Botanico del Libero consorzio comunale di Agrigento.

"Da qualche giorno - dice una nota dell'ex Provincia -, un velo bianco ricopre le decine di alberi di mandorlo che vegetano nell’antico giardino. Un rituale che ogni anno annuncia il precoce arrivo della primavera che ad Agrigento culmina con la festa del Mandorlo in Fiore e che anche quest'anno, per quanto un po' in anticipo, si sta ripetendo. Il mandorlo fiorito, però, che oggi rimanda alla festa ed al folklore, in passato era soprattutto sinonimo di economia. La coltivazione del mandorlo, infatti, ha rivestito un ruolo economico di primo piano nella provincia di Agrigentino. La sua coltivazione ricopriva diversi ettari di territorio rappresentando, come nel caso di Agrigento, un vero e proprio presidio di tutela ambientale e del paesaggio in aree non destinabili ad altre coltivazioni".