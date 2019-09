Il macellaio Gianni Giardina arbitro internazionale in Germania

Ancora un riconoscimento per il macellaio canicattinese Gianni Giardina. Sarà lui infatti a rappresentare l’Italia in qualità di giudice alla triangolare amichevole della nazionale italiana macellai che si disputerà questa domenica in Germania, alla Fleischerschule Augsburg. Si tratta di un istituto di alta formazione per macellai ad Augusta, in Baviera.

Gli azzuri sfideranno in amichevole l'Equipe de France Boucherie e la Butcher Wolfpack - WBC Team Germany. Bisognerà mostrare tutta la propria abilità e velocità nel disossare e tagliare la carne, lasciando il minor scarto possibile.