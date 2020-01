Sviluppo turistico, in arrivo 125mila euro per la riqualificazione in città

La Giunta comunale di Ribera ha approvato il progetto per la "realizzazione dell’Unità locale del Drq - Sicani nel Comune di Ribera” per la partecipazione al bando dell’azione "1.1.1 Vivere e viaggiare nel Distretto rurale di Qualità del Gal Sicani".

Partner del progetto sarà il "Consorzio turistico Costa Sicana" che ha partecipato all’avviso pubblico di manifestazione di interesse. Il finanziamento richiesto è di 125mila euro per la realizzazione della segnaletica turistica e la segnaletica per le attività produttive locale che hanno aderito al progetto.

Presso gli edifici di via Quasimodo e nella sala del Polo culturale turistico di via Berlinguer, sede che nelle prossime settimane sarà inaugurata e aperta al pubblico, si prevedono anche l’arredamento, gli impianti di amplificazione, l’acquisto di hardware e la realizzazione di un portale turistico collegato al Gal Sicani.