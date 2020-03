"Profumo" di Mandorlo in fiore al Comune: Brasile e Messico ricevuti da Firetto

Il Mandorlo è sospeso, ma al Comune ad Agrigento questa mattina si è comunque respirato aria di "festa". O quasi.

Il sindaco Lillo Firetto, infatti, ha ricevuto i rappresentanti dei gruppi folcloristici di Brasile e Messico, già in Italia per altri eventi e che avrebbero dovuto partecipare al Festival Internazionale del folclore. Si tratta della delegazione del centro di tradizioni gauchas "Sentinela da Querencia" proveniente da Santa Maria, stato brasiliano del Rio Grande do Sul e del gruppo messicano di Puebla portatore delle tradizioni degli azteki. L'ospitalità è garantita dal Parco Archeologico della Valle dei templi.

Come da tradizione, si è svolto uno scambio di doni tra il Comune e i gruppi.