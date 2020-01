Messa in sicurezza della viabilità, lunedì verranno aperti i cantieri

"Lunedì inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità comunale". E' con queste parole che l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Favara, Nicola Miceli, annuncia l'avvio dei cantieri. "Ci scusiamo per l'eventuale disagio arrecato fin qui. Per qualsiasi segnalazioni di carattere tecnico, i cittadini possono rivolgersi agli uffici tecnici comunali preposti" - aggiunge l'assessore - .

Attraverso un certosino lavoro tra l’ufficio tecnico, il sindaco Anna Alba e l’assessore Miceli si è riusciti ad accreditare il Comune di Favara nel bando del ministero degli Interni per la richiesta di contributi per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per gli enti locali. "Il Municipio - spiega l'assessore - ha già presentato 3 progetti e si aspetta, nei prossimi mesi, riscontro dal ministero. Ringraziamo tutto l’ufficio tecnico e tutti i dirigenti".