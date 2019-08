Gaspare Ambrosini torna a Favara: c'è il sì alla traslazione della salma

C'è - da parte degli eredi - l'autorizzazione a traslare la salma di Gaspare Ambrosini, figlio illustre di Favara, dal cimitero del Verano, dove è sepolta, a quello di Favara dove la famiglia è concessionaria di una cappella privata. Ad annunciarlo è l'associazione che porta il nome di uno dei padri della Costituzione italiana, morto il 17 agosto di trentaquattro anni fa. "Ricordare a 34 anni dalla scomparsa Gaspare Ambrosini, che fu anche presidente della Corte Costituzionale, diventa oggi particolarmente impegnativo - ha detto, al Giornale di Sicilia, il presidente dell'associazione, l'ex deputato regionale e nazionale Angelo La Russa - essendo mutate molte delle condizioni politiche ma anche i principi di cui era portatore e che furono trasfusi nella carta costituzionale come quello che riguarda il regionalismo come piena esaltazione delle esigenze territoriali in un quadro unitario e collaborativo".

Sul ritorno a Favara delle spoglie di Ambrosini, l'associazione lavora da anni ma solo adesso ha avuto la certezza che l'operazione andrà in porto.