Favara, dopo due settimane di stop riprende la raccolta dell'umido

Da lunedì riprende la raccolta dell'umido. E accade dopo due settimane di interruzione e dopo notevoli disagi per la popolazione che era stata invitata dall'amministrazione comunale a tenere a casa questo genere di rifiuti. “Oggi - ha detto ieri il sindaco di Favara Anna Alba - abbiamo avuto al Comune un incontro con il responsabile della società Seap che ci ha autorizzato a conferire 40 tonnellate alla settimana di organico nel suo centro. Si sblocca così una situazione che ci ha tenuti sulle corde non riuscendo a dare alcuna risposta ai cittadini che ci chiedevano soluzioni immediate”.

Si riaprono, dunque, le porte del centro di Lercara, cosiddetto di trasferenza perché poi l'umido prosegue per altri impianti di Sicilia, con una limitazione: si possono conferire 40 e non 50 tonnellate alla settimana per come era avvenuto prima dello scorso 20 maggio.