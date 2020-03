Troppe discariche a cielo aperto, arrivano le foto-trappole per stanare gli sporcaccioni

Foto-trappole in punti strategici del centro storico, ma non soltanto. Per far fronte all'emergenza discariche, gli amministratori di Favara hanno fatto ricorso anche alla strumentazione per identificare gli sporcaccioni. "Due foto trappole - ha detto al Giornale di Sicilia il vice sindaco, nonché assessore all'Ambiente, Giuseppe Bennica - sono state piazzate in piazza Giarritella dove nell'ultimo fine settimana si è ricostituita una nuova discarica abusiva. Oggi un agente della polizia municipale, addetto al trattamento dei dati sensibili, scaricherà le immagini nella speranza di poter risalire ai trasgressori che saranno pesantemente sanzionati". Bennica ammette che nell'attuale clima di emergenza sanitaria e, soprattutto, in conseguenza delle restrizioni imposte dal governo nazionale a cui è seguita la chiusura di numerosi esercizi commerciali, il fenomeno delle discariche a cielo aperto al momento appare più contenuto rispetto a qualche settimana fa.

