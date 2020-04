Favara Solidale, donata la prima tranche di 2100 euro in buoni spesa da 30 euro ciascuno. "Avevamo l'obiettivo primario - spiega Carmelo Sanfratello, uno dei promotori dell'iniziativa - di riuscire a raccogliere e donare qualcosa entro Pasqua. Grazie alla generosità di tanti, abbiamo raggiunto la cifra di 2100 euro che è stata immediatamente devoluta alla Caritas ed alla Chiesa in buoni spesa da 30 euro ciascuno, spendibili presso "MAX Supermercati" di Favara che ringraziamo per la gentile collaborazione. Gli stessi si impegneranno a dare un piccolo “omaggio” pasquale a chi usufruirà del buono spesa".

L'iniziativa non è conclusa. "Siamo molto soddisfatti - aggiunge Sanfratello - di questo primo risultato raggiunto e invitiamo ancora, chi può e vuole farlo, a donare qualcosa. Basta accedere al sito 'GOFUNDME alla pagina Favara Solidale ed inserire i dati di una carta di credito, debito od una prepagata, anche un piccolo contributo fa la differenza. Tante piccole donazioni possono raggiungere un grande risultato, come quello di consentire a 70 famiglie favaresi di aggiungere qualcosa in più al pranzo di Pasqua".