Nubifragi del 2018 e danni, arrivano 400 mila euro dalla Protezione civile

Arriveranno 400 mila euro. Tra i finanziamenti, disposti dal dipartimento regionale della Protezione civile regionale a favore dei Comuni siciliani colpiti dai nubifragi verificatisi tra ottobre e novembre del 2018, tre interessano Favara. Ben 200 mila euro sono per il ripristino del collettore fognario di adduzione al depuratore comunale reciso da una frana in contrada Molinelle; 100 mila euro per il ripristino della sede stradale di via Milite Ignoto con sostituzione di un tratto della condotta fognaria; 100 mila euro per il ripristino del fondo stradale di viale Moro: la strada a maggiore vocazione commerciale che in alcune parti si è pericolosamente abbassata. A comunicare l'arrivo del finanziamento è stato il sindaco Anna Alba.

I lavori che hanno interessato il ripristino del collettore fognario e del fondo stradale di via Milite Ignoto sono stati già eseguiti su disposizione dei commissari di Girgenti Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato, in considerazione dell'urgenza dell'intervento per non mettere a repentaglio la salute pubblica. Per quanto riguarda, invece, l'intervento su viale Moro bisognerà aspettare che si avviino le procedure di gara per individuare la ditta a cui affidare i lavori.