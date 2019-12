Cittadinanza onoraria di Favara a Liliana Segre? "LiberArci": una via anche per Camilleri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Abbiamo molto apprezzato la proposta, fatta all'amministrazione da ANPI e "Istituto Calogero Marrone", per conferire la cittadinanza onoraria di Favara al "Giusto tra le Nazioni" ed alla senatrice a vita Liliana Segre. Ci auguriamo venga accolta favorevolmente e cogliamo l'occasione per ricordare, a chi guida la nostra città, che "LiberArci" ha protocollato, da tempo, una richiesta per l'intitolazione di una via allo scrittore Andrea Camilleri.