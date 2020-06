Aumento della Tari 2019? C'è il "no" dei consiglieri di Favara

"I consiglieri comunali di Favara hanno risposto positivamente al nostro appello di prendere atto della situazione che i cittadini stanno attraversando ed hanno detto 'no' all'aumento della Tari per l'anno 2019. Un atto di estremo coraggio, vista la difficile situazione economico-finanziaria dell'ente che non può essere ripianata solo con i soldi risparmiati dai cittadini". Lo rende noto Giuseppe Miceli, coordinatore della Konsumer Agrigento.

"Dalla conferenza stampa programmata, per questo pomeriggio, dall'assessore al Bilancio del Comune di Favara ci aspettiamo di conoscere il piano 'B', se c'è, e, se non c'è, occorre predisporlo immediatamente senza far versare lacrime di sangue ai cittadini - ha aggiunto Miceli - . Proponiamo l'azzeramento dello stipendio e del gettone di presenza delle cariche pubbliche locali, così per come da sempre enunciato ma mai, ad oggi, effettivamente applicato".