Farm Film Festival, ad Antonia Liskova il premio per "migliore attrice"

Antonia Liskova si è aggiudicata il premio come "Miglior attrice" per “La notte prima” alla 4a edizione del Farm Film Festival che si è tenuta a Favara in questi giorni.

Il corto, già presentato alla 75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Venice Production Bridge, è liberamente ispirato a una delle storie di donne con tumore al seno metastatico raccolte nell’ambito della campagna “Voltati. Guarda. Ascolta.”, promossa da Pfizer con il patrocinio di Fondazione Aiom, in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia con l’obiettivo di rompere il silenzio attorno a questa malattia.