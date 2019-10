Finita la "tregua", riprendono le esercitazioni militari a Drasy

Conclusa la pausa estiva sono riprese le esercitazioni presso il poligono militare di Drasy, a pochi metri da Punta Bianca.

"Sono ben 61 anni - denuncia il movimento Marea Amico - che le esplosioni continuano ad inquinare e danneggiare questi splendidi luoghi, causando anche l'avanzamento di parecchie frane. E questo, nonostante il Ministero della Difesa abbia stabilito che fosse necessario spostare il poligono militare in altri luoghi, per salvaguardare l'integrità naturalistica dell'istituenda riserva naturale. Purtroppo - concludono - ancora non è stata effettuata la bonifica del mare prospiciente la zona, come stabilito dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta, venuta ad Agrigento per accertare il danno ambientale arrecato da queste operazioni".