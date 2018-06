Trekking nei parchi, i due giorni del fine settimana: l'evento

Trekking nel Parco dei Monti Sicani, con un doppio appuntamento. "Gli amici del Trekking sui Sicani” propongono due escursioni per vivere il Parco a contatto con la natura: domenica 10, a Burgio, ritorno sul Sosio. Domenica 17, a Santo Stefano Quisquina, trekking dei santuari. Appuntamento alle 9:30 a Burgio, presso la rotonda sud (bar il Mulino) e, dopo il caffè di rito, spostamento in località S. Carlo sotto il "ponte delle tredici luci", dopo aver riempito le borracce all'abbeveratoio, partenza del trekking fluviale attraverso le gole, le "nache”e la fitta vegetazione ripariale del fiume Sosio. Verranno effettuate varie pause per il bagno e per le foto. Pausa per il pranzo al sacco presso la vecchia centrale idroelettrica.

Domenica 17 giugno 2018, dove la fede incontra la natura: trekking dei Santuari di Santo Stefano Quisquina

Alle 9 Appuntamento dei partecipanti nella centrale Piazza S. Giordano Ansalone a Santo Stefano Quisquina e alle ore 9:30 partenza per il Trekking attraverso un percorso ad anello di circa 18 km che ci porterà a visitare i 2 Santuari del paese e la suggestiva chiesetta di S. Calogero.

Il percorso inizia dal quartiere del capo e la salita attraverso il percorso devozionale di San Calogero che conduce fino alla chiesetta votiva del XIX secolo dedicata al Santo. Si prosegue, attraverso una comoda strada sterrata, sulla dorsale di Serra Moneta, attraversando il tipico paesaggio montano della Sicilia occidentale, costituito da un mosaico di ambienti boschivi a pini e querce mediterranee, verdeggianti pascoli e arbusteti di prugnolo con interessanti fioriture della tarda primavera. Dopo aver raggiunto il suggestivo complesso monumentale dell’Eremo della Quisquina con il Santuario (del XVII sec.); dopo una pausa per la visita si prosegue alla volta della Quercia Grande e la scalata al Monte Quisquina da dove, attraverso la sua dorsale, si raggiungerà la Fattoria del’Arte dello scultore Lorenzo Reina; visita al Teatro di Andromeda al tramonto e cena in Fattoria (per chi vorrà) a base di prodotti bio aziendali. Attraverso la Rocca di Santa Rosalia e il percorso del Calvario si chiuderà l’anello raggiungendo l’abitato di Santo Stefano.

Queste i rilievi ed i tratti di maggiore interesse che si attraverseranno: Pizzo San Calogero (a m 970 s.l.m.), Serra Moneta con un eccezionale punto panoramico sulla cima (a m 1.188 s.l.m.), il Santuario di Santa Rosalia alla Quisquina (a 986 m. slm), il Bosco della Quisquina e la quercia monumentale nota come “La Quercia Grande”, sino al Punto panoramico sulla vetta (m. 1.156 slm); al ritorno si passerà dalla Rocca di Santa Rosalia e attraverso la strada del Calvario si giungerà alla Chiesa Madre, Santuario di S. Giordano Ansalone.