Le erbe aromatiche di Aism, l'evento della raccolta fondi

"In occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla e dei 50 Anni di Aism, il 26 ed il 27 maggio l'Aism organizza un importante evento i cui fondi verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica: "Le erbe aromatiche di AISM". La ricerca scientifica che AISM da 50 anni indirizza, promuove e sostiene una ricerca rigorosa e innovativa, capace di produrre evidenze che impattino sulla vita delle persone con Sclerosi Multipla.

"Anche in questo caso - spiegano gli organizzatori - saremo presenti nelle piazze Italiane dove saranno distribuite piantine di erbe aromatiche in cambio di un contributo di 10 euro. Le piazze profumano di ricerca "#Smuoviti", ti aspettiamo, vieni a trovarci in oltre 400 piazze Italiane per sostenere la ricerca sulla Sclerosi Multipla".

Ecco i punti di raccolta

Agrigento:

Via Atenea, il 26 maggio dalle 9 alle 13.

Parco archeologico Valle dei Templi, il 3 giugno, dalle 16 alle 20.

Piazzale Aster, il 27 maggio dalle 16 alle 20.

Canicattì

Villa Carlo Calvi il 26 maggio, dalle 16 alle 20.

Favara

Via della Pace, il 31 maggio dalle 17 alle 21.

Raffadali

Piazza Nazionale, il 27 maggio dalle 9 alle 13

Ribera

Parrocchia San Giovanni Bosco, il 27 maggio dalle 9 alle 13.